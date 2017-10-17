Сотрудник реабилитационного центра осуждён за изоляцию людей в избах под Новосибирском

Коченёвский районный суд в Новосибирской области приговорил экс-сотрудника реабилитационного центра «Твоё право на жизнь» к 3,5 года тюрьмы условно за незаконное удержание алкоголиков и наркоманов в домах посёлка Молот, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза прокуратуры Новосибирской области.

Суд вынес второй приговор по уголовному делу сотрудника реабилитационного центра «Твоё право на жизнь». Бывший сотрудник организации Евгений Караваев был признан виновным в шести преступлениях по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору».

Согласно материалам дела, Евгений Караваев с подельниками почти девять месяцев незаконно удерживали пять человек в домах посёлка Молот, начиная с сентября 2014 года. Мужчина признал вину в полном объёме и получил 3,5 года тюрьмы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

В январе 2017 года директор автономной некоммерческой организации центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твоё право на жизнь» Султан Кенжаев был приговорён к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, ранее он сам прошёл реабилитацию от наркозависимости, сообщали в следственном комитете по Новосибирской области.

По данным следствия, двери домов в посёлке Молот оборудовали замками, окна домов закрыты решётками, что исключало возможность свободно покинуть помещение. Система охраны обеспечивала надёжную изоляцию людей, к которым применяли силу и принуждали к подписанию документов о якобы добровольном согласии на пребывание. При этом родственникам запрещали общаться с изолированными постояльцами центра. Ежемесячная плата за содержание в изоляции составляла 15 тысяч рублей с человека.

Напомним, что в мае 2015 года сотрудники ФСБ, полиции и наркополиции вызволили более 30 узников реабилитационного центра «Твоё право на жизнь», принадлежащего, по данным следствия, религиозной организации «Исход».