 

Сбивший пенсионерку водитель катка в Иркутской области предстанет перед судом

 17 октября, 16:54
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Сбивший пенсионерку водитель катка в Иркутской области предстанет перед судом
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, находясь за рулём асфальтового катка, насмерть сбил 70-летнюю пенсионерку и травмировал её внучку, узнал корреспондент Сиб.фм 17 октября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла ещё в конце августа в городе Усть-Илимске. Водитель катка укладывал асфальт на проезжей части в районе улицы 50 Лет ВЛКСМ. Уже установлено, что в этот момент 57-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии — близился конец рабочего дня.

После неудачного маневра каток встал под уклон и внезапно покатился вниз, съехав с проезжей части на тротуар, где в это время шли бабушка с внучкой. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, здоровью её внучки был причинён лёгкий вред.

Согласно выводам следствия, водитель грубо нарушил типовую инструкцию по охране труда, употребив спиртное. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Максимальная санкция статьи — три года лишения свободы. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Напомним, 2 октября в Красноярском крае автомобиль Mitsubishi сбил насмерть мужчину и двух малолетних детей, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу.

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