 

Школьник умер во время урока физкультуры в Красноярске

 17 октября, 14:35
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Школьник умер во время урока физкультуры в Красноярске
Фото с сайта pixabay.com

Красноярские следователи проведут проверку после смерти 10-летнего мальчика во время урока физкультуры, узнал корреспондент Сиб.фм 17 октября из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

По предварительным данным, ребёнку стало плохо во время бега на уроке в школе № 12. Он упал и потерял сознание, школьный медработник попытался ему помочь и вызвал скорую.

«Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребёнок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — уточнило ведомство.

Следователи изучат медицинскую карту школьника. А после судебно-медицинской экспертизы будет известна точная причина его смерти.

Напомним, что в сентябре школьный преподаватель математики и физики скончался в красноярской гимназии «Универс» прямо во время урока.

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