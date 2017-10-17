 

Сладкое печенье и копчёная рыба подорожали на треть в Новосибирской области

 17 октября, 18:34
были упомянуты
подходящие темы
Сладкое печенье и копчёная рыба подорожали на треть в Новосибирской области
Фото с сайта classpic.ru

Новосибирские статистики рассказали о резком подорожании сладкого печенья и копчёной рыбы на 36,6 % с начала 2017 года, мука и сыр подешевели на 9 %, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирскстата.

Производители и поставщики сладкого печенья и копчёной рыбы в Новосибирской области подняли цены на свою продукцию более чем на треть. Новосибирскстат опубликовал данные об изменении цен промышленных товаров различных категорий с января 2017 года.

В пищевой промышленности также подорожали плавленые сыры (9,2 %), мясные сосиски (8,3 %), молоко (8 %), колбасы (4,3 %), творог (3,3 %), говядина (3,2 %), вяленая рыба (3 %). Стали дешевле мука (9,5 %), твёрдые сыры (9,4 %), сливочное масло (4,1 %), свинина (3,9 %), кисломолочные продукты (3,4 %).

Среди производственных товаров сильнее всего подорожали прицепы к автомобилям (18,7 %) и ларьки, киоски, павильоны (17,6 %). Из более чем 30 видов товаров подешевели только три — необработанное олово (12,5 %), пластмассовые плёнки (5,7 %), стальные электросварные трубы (4,8 %), бетон для заливки (3,9 %).

Тарифы на услуги ЖКХ — электричество, тепло, горячую воду, газ и пар, а также кондиционирование воздуха повысились в среднем на 4,8 %. Услуги на холодную воду, канализацию и очистку воды выросли в среднем на 3,8 %.

Напомним, на октябрь 2017 года минимальный набор продуктов в Новосибирской области стоит почти 4 000 рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Пищевая цепочка: туда и обратно

 14 сентября, 10:59 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 1 сентября, 13:34 • интервью

Париж — это детский сад

Легко ли из Новосибирска переехать в Париж и закончить французский университет? Бывшая сибирячка — о французском высшем образовании и языковом барьере.
 30 августа, 12:43 • статья

Три гендерных стартапа: цветы, клубника и шитьё

Как открыть стартапы для прекрасных дам: флористика, кондитерка, дизайнерская одежда.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    