Сладкое печенье и копчёная рыба подорожали на треть в Новосибирской области

Новосибирские статистики рассказали о резком подорожании сладкого печенья и копчёной рыбы на 36,6 % с начала 2017 года, мука и сыр подешевели на 9 %, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирскстата.

Производители и поставщики сладкого печенья и копчёной рыбы в Новосибирской области подняли цены на свою продукцию более чем на треть. Новосибирскстат опубликовал данные об изменении цен промышленных товаров различных категорий с января 2017 года.

В пищевой промышленности также подорожали плавленые сыры (9,2 %), мясные сосиски (8,3 %), молоко (8 %), колбасы (4,3 %), творог (3,3 %), говядина (3,2 %), вяленая рыба (3 %). Стали дешевле мука (9,5 %), твёрдые сыры (9,4 %), сливочное масло (4,1 %), свинина (3,9 %), кисломолочные продукты (3,4 %).

Среди производственных товаров сильнее всего подорожали прицепы к автомобилям (18,7 %) и ларьки, киоски, павильоны (17,6 %). Из более чем 30 видов товаров подешевели только три — необработанное олово (12,5 %), пластмассовые плёнки (5,7 %), стальные электросварные трубы (4,8 %), бетон для заливки (3,9 %).

Тарифы на услуги ЖКХ — электричество, тепло, горячую воду, газ и пар, а также кондиционирование воздуха повысились в среднем на 4,8 %. Услуги на холодную воду, канализацию и очистку воды выросли в среднем на 3,8 %.

Напомним, на октябрь 2017 года минимальный набор продуктов в Новосибирской области стоит почти 4 000 рублей.