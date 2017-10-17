Владелец копии очков Джона Леннона в Новосибирске готов снизить цену вдвое на «Авито»

Житель Новосибирска Роман Васильев повторно выложил объявление на «Авито» о продаже копии очков легендарного музыканта и основателя группы The Beatles Джона Леннона за 100 тысяч рублей; владелец раритета готов сбавить цену в половину, рассказал он 17 октября корреспонденту Сиб.фм.

Первое объявление о продаже очков Васильев разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» в августе. За два месяца раритет не нашёл своего ценителя, и мужчина разместил объявление повторно 16 октября.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Роман Васильев отметил, что за это время очками много кто интересовался.

«Цена вроде как не смущает. Звонят, интересуются. Но люди хотят оригинал — непосредственно от самого певца. А если ещё и с автографом, то вообще шикарно», — сказал он.

Скриншот с сайта avito.ru

Васильев пояснил, что очки ему достались в 2016 году на память от умершего отца друга, который был фанатом Джона Леннона. В начале 1960-х годов была выпущена партия копий очков Джона Леннона для его поклонников.

«Отец друга специально ездил куда-то за границу, чтобы приобрести эти очки. Тогда их было очень непросто достать», — добавил Васильев.

На вопрос о цене продавец ответил, что готов торговаться и значительно сбросить начальную стоимость раритета.

«Да вполовину уступлю, — заявил он. — Они у меня просто так лежат. До этого год пылились на полочке. А у меня же ещё пятеро детей, и будет жалко, если такую ценную штуку они в игре просто разобьют. А кому-то она, может быть, нужна».

Напомним, в конце сентября меломан из Красноярска предложил на «Авито» автограф лидера группы «Кино» Виктора Цоя за 150 тысяч рублей.