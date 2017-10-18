 

Актёры театра «Сатирикон» выступят в Новосибирске

 18 октября, 08:00
подходящие темы
Актёры театра «Сатирикон» выступят в Новосибирске
Балет «Идиот». Фото предоставленны организаторами фестиваля

С 7 по 24 декабря 2017 года в Новосибирске состоится Международный рождественский фестиваль искусств, в его программу войдут спектакль «Человек из ресторана», который покажут актёры театра «Сатирикон», балет по мотивам романа Фёдора Достоевского «Идиот», спектакль-монолог о жизни ребёнка с синдромом дауна «Колино сочинение», узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения пресс-службы фестиваля.

Организаторами выступили министерство культуры Новосибирской области а также новосибирская филармония и театр «Глобус». На площадке последнего выступят актёры Государственного академического театра имени моссовета со спектаклем «Не всё коту масленица». Он был номинирован на премию «Золотая маска» в 2017 году, как спектакль малой формы, а также за работу режиссёра — Виктора Шамирова, и мужскую роль, которую исполнил Евгений Стеблов.

Также в «Глобусе» московский театр «Сатирикон» покажет постановку «Человек из ресторана» одну из главных ролей в котором исполнит Константин Райкин. А актёры санкт-петербургского театра «Мастерская» выступят с работами «Тихий Дон» и «Записки юного врача».

спектакль «Человек из ресторана». Фото предоставлено организаторами фестиваля

На сцене «Красного факела» красноярский театр имени Александра Пушкина покажет спектакль «Чик. Гудбай, Берлин!». Он рассказывает о четырнадцатилетнем Майке и его друге Чике.

«Чик, новенький в классе, пролетарий из спального района, часто пьяный, возможно, из русской мафии. Мальчики неожиданно всё бросают и в один прекрасный летний день отправляются в никуда на поиски приключений, — скано в сообщении организаторов. — Эта пьеса о путешествии в знакомую и в то же время чужую страну, полная ощущения свободы и приключений, легкая и в то же время щемяще грустная».

В «Красном факеле» выступят актёры продюсерского центра «КонтАрт» с постановкой «Колино сочинение», созданной по мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын — даун». Основной линией спектакля становится стихотворение шестилетнего Коли, в котором он говорит о своем путешествии к девочке Варе.

«Мои причины делать этот спектакль, кроме вдохновения от текстов... Мой третий малыш родился с таким же диагнозом, как у Коли. Я знаю, что мир этих детей дремлет в каком-то волшебном закрытом доме. Коля благодаря своему поэтическому дару держит этот дом открытым. Мне важно, чтобы люди совершили открытие, заглянув в мир особых детей», — рассказала режиссёр спектакля Яна Тумина.

спектакль «Колино Сочинение». Фото предоставлено организаторами

Костромская компания «Диалог данс» на сцене «Старого дома» представит «Тhe_marusya» — спектакль рассказывающий о современном танце. Главным героев в нём выступает офисный работник. С помощью слов и движений он проигрывает сценки из жизни. 11 спектаклей будут показаны в рамках фестиваля.

Фестиваль впервые состоялся в декабре 1995 года, он проводится один раз в год. Его основой стала программа, включающая разнообразные виды искусства: драму, музыку, танец, живопись, перформанс.

Напомним, в июле филармония объявила о том, что бывший главный режиссёр НГАТОиБ Теодор Курентзис выступит в Новосибирске впервые с тех пор, как покинул город в 2011 году — он станет участником Международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирской филармонии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 октября, 14:59 • интервью

Советский Союз — это колоссальный детектив

Сценарист Алексей Самолётов — о том, откуда на станции «Салют-7» таракан и какие истории о своём городе не знают жители Новосибирска.
 16 октября, 16:45 • интервью

Диснейленд тоталитаризма

Режиссёр Мортен Тровик — о том, почему не нужно верить рассказам о Северной Корее, даже от него, о военных парадах, похожих на маскарады, и гипертеатре.

Леди Гага и другие знаменитости

 13 октября, 17:50 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    