Актёры театра «Сатирикон» выступят в Новосибирске

С 7 по 24 декабря 2017 года в Новосибирске состоится Международный рождественский фестиваль искусств, в его программу войдут спектакль «Человек из ресторана», который покажут актёры театра «Сатирикон», балет по мотивам романа Фёдора Достоевского «Идиот», спектакль-монолог о жизни ребёнка с синдромом дауна «Колино сочинение», узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения пресс-службы фестиваля.

Организаторами выступили министерство культуры Новосибирской области а также новосибирская филармония и театр «Глобус». На площадке последнего выступят актёры Государственного академического театра имени моссовета со спектаклем «Не всё коту масленица». Он был номинирован на премию «Золотая маска» в 2017 году, как спектакль малой формы, а также за работу режиссёра — Виктора Шамирова, и мужскую роль, которую исполнил Евгений Стеблов.

Также в «Глобусе» московский театр «Сатирикон» покажет постановку «Человек из ресторана» одну из главных ролей в котором исполнит Константин Райкин. А актёры санкт-петербургского театра «Мастерская» выступят с работами «Тихий Дон» и «Записки юного врача».

спектакль «Человек из ресторана». Фото предоставлено организаторами фестиваля

На сцене «Красного факела» красноярский театр имени Александра Пушкина покажет спектакль «Чик. Гудбай, Берлин!». Он рассказывает о четырнадцатилетнем Майке и его друге Чике.

«Чик, новенький в классе, пролетарий из спального района, часто пьяный, возможно, из русской мафии. Мальчики неожиданно всё бросают и в один прекрасный летний день отправляются в никуда на поиски приключений, — скано в сообщении организаторов. — Эта пьеса о путешествии в знакомую и в то же время чужую страну, полная ощущения свободы и приключений, легкая и в то же время щемяще грустная».

В «Красном факеле» выступят актёры продюсерского центра «КонтАрт» с постановкой «Колино сочинение», созданной по мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын — даун». Основной линией спектакля становится стихотворение шестилетнего Коли, в котором он говорит о своем путешествии к девочке Варе.

«Мои причины делать этот спектакль, кроме вдохновения от текстов... Мой третий малыш родился с таким же диагнозом, как у Коли. Я знаю, что мир этих детей дремлет в каком-то волшебном закрытом доме. Коля благодаря своему поэтическому дару держит этот дом открытым. Мне важно, чтобы люди совершили открытие, заглянув в мир особых детей», — рассказала режиссёр спектакля Яна Тумина.

спектакль «Колино Сочинение». Фото предоставлено организаторами

Костромская компания «Диалог данс» на сцене «Старого дома» представит «Тhe_marusya» — спектакль рассказывающий о современном танце. Главным героев в нём выступает офисный работник. С помощью слов и движений он проигрывает сценки из жизни. 11 спектаклей будут показаны в рамках фестиваля.

Фестиваль впервые состоялся в декабре 1995 года, он проводится один раз в год. Его основой стала программа, включающая разнообразные виды искусства: драму, музыку, танец, живопись, перформанс.

Напомним, в июле филармония объявила о том, что бывший главный режиссёр НГАТОиБ Теодор Курентзис выступит в Новосибирске впервые с тех пор, как покинул город в 2011 году — он станет участником Международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирской филармонии.