 

Бурятия создаст региональную авиакомпанию

 18 октября, 08:34
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Бурятия создаст региональную авиакомпанию
Аэропорт Улан-Удэ, фото с сайта egov-buryatia.ru

Правительство Бурятии намерено способствовать созданию республиканской авиакомпании на базе уже существующего ООО «Байкальская авиационная компания» («Байкалавиаком»), узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения на официальном сайте правительства региона.

До сих пор «Байкалавиаком» выполнял пассажирские авиаперевозки на самолётах Ан-2 только на территории республики — в Баунтовском районе, соединяя посёлок Багдарин с удалёнными населёнными пунктами Варваринском, Усть-Джилиндой и Уакитом. Также авиакомпания занималась лесоавиационными работами.

Власти Бурятии одобрили план развития компании и покупку для неё за счёт республиканского бюджета пассажирского Як-40. Самолёт будет предоставлен «Байкалавиакому» по договору лизинга. Предполагается, что затем компанией будет арендовано ещё два аналогичных воздушных судна и она сможет выполнять рейсы как внутри Бурятии, так и в соседние регионы.

«На данный момент авиакомпания „Байкалавиаком“ готовит пакет документов для подачи в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки. Процедура занимает от одного до двух месяцев», — рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сергей Козлов.

Напомним, в октябре 2016 года Росавиация отказалась выдать сертификат эксплуатанта создаваемой авиакомпании «Томь», причиной стал «слишком оптимистичный бизнес-план».

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