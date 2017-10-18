 

Бывший глава ГУ МВД Томской области попал под уголовное преследование — СМИ

 18 октября, 17:40
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Бывший глава ГУ МВД Томской области попал под уголовное преследование &mdash; СМИ
Фото с сайта globallookpress.com

Экс-руководитель ГУ МВД по Томской области 53-летний Игорь Митрофанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Согласно данным неназванного источника агентства, в отношении бывшего высокопоставленного полицейского по материалам, собранным ФСБ, уже возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается региональный следком.

Аналогичное сообщение, только без упоминания фамилии или должности, размещено на официальном сайте областного следкома. В нём фигурант уголовного дела назван «бывшим сотрудником УМВД по Томской области».

«По предварительным данным, подозреваемый с 2014 по 2016 годы, обладая информацией о совершении противоправных действий его подчинённым сотрудником, не предпринял действий по организации проверки данной информации, опасаясь негативных последствий по службе. Впоследствии подчинённый сотрудник был привлечён к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления», — сообщил следком.

Напомним, что генерал-майор Игорь Митрофанов был освобождён от должности в июне 2016 года указом президента РФ Владимира Путина, отставке предшествовал громкий скандал с начальником областного управления экономической безопасности и противодействию коррупции, обвинённым в коррупции.

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