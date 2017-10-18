 

Депутат в Новосибирской области оставил тракторы без запчастей и был осуждён

 18 октября, 15:59
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Депутат в Новосибирской области оставил тракторы без запчастей и был осуждён
Фото с сайта agrotreid-crimea.ru

Депутат и директор муниципального предприятия в селе Новосибирской области похитил деньги на запчасти для сельхозтехники и получил 1,5 года тюрьмы условно, узнал 18 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Доволенский районный суд наказал депутата Баклушевского сельсовета за хищение бюджетных средств. Приговор суда в отношении директора МУП ПХ «Баклушевское» Владимира Копаева вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, Владимир Копаев присвоил более 13 тысяч рублей из бюджета муниципального предприятия, предназначенные на закупку запчастей для сельхозтехники. Депутата осудили по части 3 статьи 160 УК РФ «Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения».

Мужчина возместил ущерб предприятию ещё на стадии следствия. Суд назначил Копаеву тюремный срок в 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, что 30 августа экс-глава сельсовета в Новосибирской области пошёл под суд за незаконный оборот оружия.

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