 

Китайцы решили закупать омский майонез в больших количествах

 18 октября, 16:12
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Китайцы решили закупать омский майонез в больших количествах
Фото с сайта chto-polezno.ru

Потенциальных экспортёров майонеза в Омске ищут китайцы, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области 18 октября.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о том, что из Главного государственного управления по контролю над качеством, инспекции и карантину Китая пришло письмо.

В письме китайцы указали, что готовы сотрудничать с российскими предприятиями, заинтересованными в экспорте майонеза. В сообщении отмечается, что омские хозяйствующие субъекты, заинтересованные в экспорте этой продукции в Китай, обратились в в региональное Управление Россельхознадзора до 25 октября.

Как известно, Китай является одним из крупнейших торговых партнёров Омской области за рубежом. Особенно Поднебесную привлекают продукты питания, созданные в этом регионе.

Напомним, в июле на площадке Омского государственного педагогического университета открылся российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор.

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