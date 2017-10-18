Китайцы решили закупать омский майонез в больших количествах

Потенциальных экспортёров майонеза в Омске ищут китайцы, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области 18 октября.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о том, что из Главного государственного управления по контролю над качеством, инспекции и карантину Китая пришло письмо.

В письме китайцы указали, что готовы сотрудничать с российскими предприятиями, заинтересованными в экспорте майонеза. В сообщении отмечается, что омские хозяйствующие субъекты, заинтересованные в экспорте этой продукции в Китай, обратились в в региональное Управление Россельхознадзора до 25 октября.

Как известно, Китай является одним из крупнейших торговых партнёров Омской области за рубежом. Особенно Поднебесную привлекают продукты питания, созданные в этом регионе.

Напомним, в июле на площадке Омского государственного педагогического университета открылся российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор.