 

Торговая сеть «Мария-Ра» добилась через суд снижения арендной платы в Новокузнецке втрое

 18 октября, 15:39
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Торговая сеть «Мария-Ра» добилась через суд снижения арендной платы в Новокузнецке втрое
Фото с сайта trio-market.ru

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск ритейлера «Мария-Ра» и снизил арендную плату за два земельных участка в Новокузнецке в три раза по сравнению с той, которую утвердил комитет градостроительства и земельных ресурсов города, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информагентства «Интерфакс» 18 октября.

Согласно материалам дела, спорными стали два земельных участка, на которых находится торговый центр «Район» в доме № 2 на улице Ленина и здание № 19а на улице Кубинской.

Комитет градостроительства и земельных ресурсов города, с которым «Мария-Ра» заключила договоры аренды, потребовал заплатить за 2016 год 984,9 тысячи рублей и 195,02 тысячи рублей.

Представители компании решили, что специалисты комитета произвели неверные расчёты размера арендной платы, а также что при утверждении арендной платы неправильно применили «коэффициент инфляции» и «коэффициент перехода». За решением этого вопроса «Мария-Ра» обратилась в суд.

Торговая сеть «Мария-Ра» существует с 1993 года. Её основал бизнесмен Александр Ракшин из Барнаула. На 1 октября 2016 года «Мария-Ра» насчитывала 837 магазинов в 220 населённых пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

Напомним, в сентябре 2016 года кемеровское УФАС заявило, что сеть «Мария-Ра» превысила допустимый объём реализации товаров по антимонопольному законодательству, и потребовало признать ничтожными договоры аренды под помещения сети за 2014 год.

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