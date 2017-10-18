 

Мэр Красноярска отказался от участия в борьбе за своё кресло

 18 октября, 14:57
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Мэр Красноярска отказался от участия в борьбе за своё кресло
Эдхам Акбулатов (слева) и Виктор Толоконский (в центре), фото с сайта sobranie.info

Эдхам Акбулатов, возглавляющий Красноярск с 2012 года, отказался от участия в конкурсе на выборы нового градоначальника, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко в социальной сети Instagram.

Своё заявление об отказе продолжить работу мэром Акбулатов сделал на президиуме политсовета региональной организации партии «Единая Россия».

«Эдхам Акбулатов заявил о том, что решил не участвовать далее в выборах нового главы Красноярска. Непростое решение. Соответствующее заявление Акбулатов направил в городской совет. Будет разная реакция (особенно с учётом обсуждений в СМИ и соцсетях, которые велись в последние месяцы)», — написал Клешко.

По его словам, лично он уверен, что «опыт и профессионализм Эдхама Шукриевича будет востребован в крае». Присутствовшая на заседании президиума партийного отделения депутат заксобрания Елена Пензина отметила на своей странице в социальной сети Facebook, что считает решение Акбулатова «настоящим мужским поступком».

Напомним, что 27 сентября о своей отставке с поста губернатора Красноярского края заявил Виктор Толоконский, поддерживавший Акбулатова в качестве кандидата на новый срок на посту мэра.

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