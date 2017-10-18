Новосибирские приставы опечатали трубы крупнейшего завода станков и прессов в России

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» приостановил работу чугунно-литейного цеха № 7 после заключения Ростехнадзора на три месяца, судебные приставы уже останавливали производство в 2016 году, узнал 18 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФССП РФ по Новосибирской области.

Новосибирский Ростехнадзор обвинил ПАО «Тяжстанкогидропресс» в нарушении правил безопасности без заключения экспертизы. Судебные приставы Кировского района приостановили работу чугунно-литейного цеха № 7 на 90 суток по решению суда, сообщается в пресс-релизе под заголовком «Не литься чугуну в цехе № 7».

Пристав опломбировал воздуходувки вагранок, что не даёт эксплуатировать оборудование чугунно-литейного цеха. В пресс-службе УФССП по Новосибирской области пояснили, что это поможет избежать техногенных аварий с человеческими жертвами и вредом экологии.

В декабре 2016 года работа чугунно-литейного цеха № 7 также была приостановлена на 90 дней. Тогда сотрудники УФССП взыскали с дирекции завода около 6 млн рублей налогов и долгов по коммунальным платежам.

«После смены собственника ПАО „Тяжстанкогидропресс“ проявляет себя ответственно и регулярно устраняет недочёты», — отметили в пресс-службе ведомства.

Завод «Тяжстанкогидропресс» был создан в 1943 году и являлся одним из крупнейших производителей оборудования для тяжёлой промышленности. Сейчас он остаётся крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения, согласно данным официального сайта предприятия.

Строительство и работа «Тяжстанкогидропресса» сформировало один из основных жилых районов левого берега Новосибирска — «Расточку» вокруг завода.

Напомним, в июле 2015 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что вредные выбросы на Кузбассе сократились в два раза за счёт закрытия заводов.