 

Новосибирские приставы опечатали трубы крупнейшего завода станков и прессов в России

 18 октября, 17:41
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские приставы опечатали трубы крупнейшего завода станков и прессов в России
Фото Ильнара Салахиева

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» приостановил работу чугунно-литейного цеха № 7 после заключения Ростехнадзора на три месяца, судебные приставы уже останавливали производство в 2016 году, узнал 18 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФССП РФ по Новосибирской области.

Новосибирский Ростехнадзор обвинил ПАО «Тяжстанкогидропресс» в нарушении правил безопасности без заключения экспертизы. Судебные приставы Кировского района приостановили работу чугунно-литейного цеха № 7 на 90 суток по решению суда, сообщается в пресс-релизе под заголовком «Не литься чугуну в цехе № 7».

Пристав опломбировал воздуходувки вагранок, что не даёт эксплуатировать оборудование чугунно-литейного цеха. В пресс-службе УФССП по Новосибирской области пояснили, что это поможет избежать техногенных аварий с человеческими жертвами и вредом экологии.

В декабре 2016 года работа чугунно-литейного цеха № 7 также была приостановлена на 90 дней. Тогда сотрудники УФССП взыскали с дирекции завода около 6 млн рублей налогов и долгов по коммунальным платежам.

«После смены собственника ПАО „Тяжстанкогидропресс“ проявляет себя ответственно и регулярно устраняет недочёты», — отметили в пресс-службе ведомства.

Завод «Тяжстанкогидропресс» был создан в 1943 году и являлся одним из крупнейших производителей оборудования для тяжёлой промышленности. Сейчас он остаётся крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения, согласно данным официального сайта предприятия.

Строительство и работа «Тяжстанкогидропресса» сформировало один из основных жилых районов левого берега Новосибирска — «Расточку» вокруг завода.

Напомним, в июле 2015 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что вредные выбросы на Кузбассе сократились в два раза за счёт закрытия заводов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 августа, 12:15 • интервью

Hacked by Russians!

Директор департамента информационной безопасности «Axxtel» рассказал о методах взлома, защите от них и о том, почему хакерам надо платить зарплату.
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    