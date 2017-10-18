 

Подростки избили 15-летнюю школьницу в Чите и выложили видео в интернет

 18 октября, 17:27
подходящие темы
Подростки избили 15-летнюю школьницу в Чите и выложили видео в интернет
Фото с сайта globallookpress.com

В Чите группа подростков избила 15-летнюю школьницу, затем видео драки появилось в соцсетях — полиция возбудила уголовное дело по этому факту, сообщила корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы МВД Забайкальского края Лариса Иванова 18 октября.

Инцидент произошёл 10 октября около 19:00. Подростки подкараулили девушку возле её дома. Завязалась драка.

«Одни били, другие снимали, третьи подбадривали. И всё это выложили в сеть, — рассказала Лариса Иванова. — Если бы они видео не выложили, в любом случае полицейские проводили бы проверку, потому что в больницу поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя обратилась с побоями. Но тогда бы оно не приобрело такой резонанс. То есть школьницы сделали на этом пиар себе, не понимая всей меры ответственности».

Госпитализация девушке не потребовалась. В ходе драки она получила ссадины и ушибы. Врачи наложили шов на разорванную губу. По факту избиения 14 октября правоохранители возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Проводится расследование. Полиция устанавливает, кто непосредственно принимал участие в драке.

«Конфликт произошёл на почве ранее возникших неприязненных отношений. Доподлинно установлено, что избивала 16-летняя девушка. По этой статье уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Её и привлекут. По предварительным данным, другие избивавшие не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснила Иванова.

Как сообщала «Российская Газета», 16 октября первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев предложил законопроект, согласно которому возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления будет снижен до 12 лет.

«Это однозначно решит проблему подростковой преступности, — прокомментировала Лариса Иванова. — Например, в этом случае с 15-летней девочкой, все, кто не достиг 16-летнего возраста, не подлежат уголовной ответственности.

А ведь чаще всего подобные конфликты возникают именно в таком возрасте — до 16 лет.

Так что уголовная ответственность нужна с 12 лет, или хотя бы с 14 лет».

Участники конфликта, не достигшие 16 лет, будут поставлены на профилактический учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности за плохое воспитание детей.

Напомним, в ноябре 2016 года новосибирские подростки сняли видеоролик с избиением 13-летней школьницы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 октября, 10:45 • репортаж

Оно ходит!

Репортаж с благотворительного фестиваля, проведённого Центром реабилитации птиц. Как соседствуют пауки, еноты, ящерицы, птицы и лягушки.
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
 22 сентября, 07:00 • статья

Тролли на воле

Обычно акции в магазинах рассчитаны только на взрослых. «Пятёрочка» запустила акцию для поклонников популярного мультфильма
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    