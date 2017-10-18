Подростки избили 15-летнюю школьницу в Чите и выложили видео в интернет

В Чите группа подростков избила 15-летнюю школьницу, затем видео драки появилось в соцсетях — полиция возбудила уголовное дело по этому факту, сообщила корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы МВД Забайкальского края Лариса Иванова 18 октября.

Инцидент произошёл 10 октября около 19:00. Подростки подкараулили девушку возле её дома. Завязалась драка.

«Одни били, другие снимали, третьи подбадривали. И всё это выложили в сеть, — рассказала Лариса Иванова. — Если бы они видео не выложили, в любом случае полицейские проводили бы проверку, потому что в больницу поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя обратилась с побоями. Но тогда бы оно не приобрело такой резонанс. То есть школьницы сделали на этом пиар себе, не понимая всей меры ответственности».

Госпитализация девушке не потребовалась. В ходе драки она получила ссадины и ушибы. Врачи наложили шов на разорванную губу. По факту избиения 14 октября правоохранители возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Проводится расследование. Полиция устанавливает, кто непосредственно принимал участие в драке.

«Конфликт произошёл на почве ранее возникших неприязненных отношений. Доподлинно установлено, что избивала 16-летняя девушка. По этой статье уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Её и привлекут. По предварительным данным, другие избивавшие не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности», — пояснила Иванова.

Как сообщала «Российская Газета», 16 октября первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев предложил законопроект, согласно которому возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления будет снижен до 12 лет.

«Это однозначно решит проблему подростковой преступности, — прокомментировала Лариса Иванова. — Например, в этом случае с 15-летней девочкой, все, кто не достиг 16-летнего возраста, не подлежат уголовной ответственности.

А ведь чаще всего подобные конфликты возникают именно в таком возрасте — до 16 лет.

Так что уголовная ответственность нужна с 12 лет, или хотя бы с 14 лет».

Участники конфликта, не достигшие 16 лет, будут поставлены на профилактический учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности за плохое воспитание детей.

Напомним, в ноябре 2016 года новосибирские подростки сняли видеоролик с избиением 13-летней школьницы.