Погибшие в Иркутске землекопы оказались гражданами Узбекистана

В Иркутске при обвале траншеи для канализационных труб погибли два гражданина Узбекистана, ещё два их соотечественника получили травмы, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения регионального главка МВД.

Трагедия произошла вечером 17 октября на улице Захарова, когда рабочие укрепляли стенку траншеи на шестиметровой глубине. По неустановленным причинам грунт обвалился, и под землёй оказались сразу четверо землекопов. Как уточняет областной следком, одного мужчину засыпало только по пояс.

В ходе спасательной операции двоих рабочих в возрасте 38 и 39 лет удалось спасти, одному из них впоследствии потребовалась медицинская помощь — он получил перелом ключицы. Затем на поверхность были подняты тела двух мужчин в возрасте 40 и 45 лет.

По предварительным сведениям МВД, все четверо приезжих легально находились на территории России. Инспекторам отдела по вопросам миграции предстоит выяснить, каким образом они были трудоустроены и соблюдал ли работодатель требования законодательства, предъявляемые к трудовым мигрантам.

По факту гибели людей следком начал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшее смерть двух человек». Максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.

Напомним, в конце сентября Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам условного лишения свободы мастера строительной компании «Сибстройагро», по вине которого погиб человек, упавший в траншею на улице Котовского.