 

Полиция объявила в розыск депутата красноярского горсовета

 18 октября, 22:24
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Полиция объявила в розыск депутата красноярского горсовета
валерий быков (в центре), фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Депутат красноярского городского совета Валерий Быков (избран при поддержке партии «Патриоты России») объявлен в розыск, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

О том, что парламентарий попал под уголовное преследование и обвиняется в крупном мошенничестве, стало известно 17 октября. Как сообщил следком края, Быков незаконно получил из регионального бюджета 11 млн рублей в виде субсидий на строительство овощехранилища.

По предварительной версии следствия, в 2015 году Быков, являясь и. о. гендиректора аграрной фирмы, сдал в краевой минсельхоз проектную документацию, содержавшую заведомо ложные сведения о строительстве на территории предприятия овощехранилища. Так например, данные о затратах на него были заведомо завышены.

После того, как этот факт был выявлен, следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

ГУ МВД Красноярского края просит всех, кому известно о местонахождении 40-летнего парламентария, сообщить об этом по телефону 02.

Напомним, в июне 2016 года мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина обвинили в мошенничестве и хищении средств из регионального и федерального бюджетов при распределении субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса.

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