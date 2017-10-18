Прокурор установил фейс-контроль в антигламурном ночном клубе Новосибирска

Новосибирский прокурор проверил правила посещения клуба с системой фейс-контроля и оспорил право отказать в посещении клуба «без объяснения причин». Сотрудник ведомства добился установления правил для охраны, узнал 18 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Ночной клуб «Антигламур» установил правила фейс-контроля после проверки прокуратуры. Прокурор Центрального района Новосибирска оспорил правила посещения, установленные дирекцией клуба.

Заведение убрало из правил формулировку «администрация клуба имеет право отказать в посещении клуба „без объяснения причин“». По данным ведомства, это противоречило гражданскому кодексу РФ. Дирекция ночного заведения установила перечень оснований, по которым охрана не может пустить гостей в клуб.

Правила фейс-контроля являются законными в качестве обеспечения безопасности, когда в заведение не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, агрессивного поведения или отказывается в посещении лицам младше 17 лет, согласно научной статье «Правомерность фейс-контроля и дресс-кода для клиентов культурно-досуговых организаций» на сайте Naukaplus.ru.

Юристы Кубанского государственного университета подчеркнули, что неправомерным является фейс-контроль, при котором оценке подлежит платёжеспособность клиента, его национальная и религиозная принадлежность, соответствие внешних данных элитарности и популярности организации.

Напомним, что 15 октября чемпионка мира по скалолазанию устроила скандал из-за стычки с охраной ночного клуба в Красноярске.