 

Прокурор установил фейс-контроль в антигламурном ночном клубе Новосибирска

 18 октября, 16:40
были упомянуты
подходящие темы
Прокурор установил фейс-контроль в антигламурном ночном клубе Новосибирска
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский прокурор проверил правила посещения клуба с системой фейс-контроля и оспорил право отказать в посещении клуба «без объяснения причин». Сотрудник ведомства добился установления правил для охраны, узнал 18 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Ночной клуб «Антигламур» установил правила фейс-контроля после проверки прокуратуры. Прокурор Центрального района Новосибирска оспорил правила посещения, установленные дирекцией клуба.

Заведение убрало из правил формулировку «администрация клуба имеет право отказать в посещении клуба „без объяснения причин“». По данным ведомства, это противоречило гражданскому кодексу РФ. Дирекция ночного заведения установила перечень оснований, по которым охрана не может пустить гостей в клуб.

Правила фейс-контроля являются законными в качестве обеспечения безопасности, когда в заведение не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, агрессивного поведения или отказывается в посещении лицам младше 17 лет, согласно научной статье «Правомерность фейс-контроля и дресс-кода для клиентов культурно-досуговых организаций» на сайте Naukaplus.ru.

Юристы Кубанского государственного университета подчеркнули, что неправомерным является фейс-контроль, при котором оценке подлежит платёжеспособность клиента, его национальная и религиозная принадлежность, соответствие внешних данных элитарности и популярности организации.

Напомним, что 15 октября чемпионка мира по скалолазанию устроила скандал из-за стычки с охраной ночного клуба в Красноярске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 сентября, 12:29 • статья

Сколько стоит умереть

В этой жизни умереть несложно. Быть достойно похороненным — дорого стоит. Что происходит в кладбищенском бизнесе Новосибирска?

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    