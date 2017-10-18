 

Сибирские учёные начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург

 18 октября, 17:25
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Сибирские учёные начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург
Фото с сайта pixabay.com

Учёные новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН совместно с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывают лекарство против вирусов Эбола и Марбург на основе камфоры и борнеола, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения издания «Наука в Сибири».

Вирусы Марбург и Эбола вызывают высокую смертность, передаются через жидкости организма, и против них нет зарегистрированных лекарств.

Для борьбы с заболеванием учёные из НИОХ СО РАН планируют использовать ингибиторы — вещества, блокирующие ту или иную стадию жизненного цикла микроорганизма. Обычно ингибитор встраивается в вирус или связывается, например, с его жизненно важными белками.

Для их создания учёные выбрали два вещества: камфору и борнеол. Они провели эксперименты, показавшие, что соединения на основе камфоры блокируют Марбург на псевдовирусных системах. Схожесть с Эболой позволяет предположить высокую вероятность победы над обоими микроорганизмами.

«Пока проведены эксперименты только на псевдовирусных системах, содержащих поверхностные гликопротеиды (сложные белки), ответственные за вход вируса в клетку, — рассказала научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Анастасия Соколова. — Такой подход более безопасен, и если соединение ингибирует данную систему, есть предпосылки к победе над болезнетворным агентом».

Чтобы проводить эксперименты с вирусами, необходима лаборатория самого высокого класса биобезопасности. В России такая есть только в новосибирском научном центре «Вектор».

«Сложно ответить, как именно данные соединения борются с вирусом, ведь исследования только начались, — добавила Анастасия Соколова. — Чтобы более-менее понять механизм действия препарата против гриппа, у нас ушло около пяти лет. Задача — подтвердить эффективность соединений. На клетках это сделать уже удалось, а на морских свинках — ещё нет, так что о клинических испытаниях говорить рано».

Напомним, что в сентябре 2016 года на международном форуме в новосибирском Кольцово лекцию о лихорадке Эбола прочитал академик Малеев — учёные искали новых добровольцев для испытания вакцины.

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