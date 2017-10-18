Погибший в ДТП украинский политолог успел написать книгу об отделении Сибири от РФ

Коллеги погибшего в сентябре в результате ДТП украинского журналиста и политолога Александра Никонорова презентовали в Киеве написанную им книгу, посвящённую вопросам сепаратизма в России и, в частности, перспективам отделения от федерации Сибири и Тувы, узнал корреспондент Сиб.фм 18 октября из сообщения интернет-издания Depo.ua.

Книга носит название «Когда развалится империя», она состоит из аналитических материалов, подготовленных Никоноровым с 2014 по 2017 годы. Сообщается, что автор исследовал «вероятность возникновения центробежных движений» в различных российских регионах, опираясь на исторические традиции национально-освободительной борьбы в стране.

Кроме Сибири интерес Никонорова вызвали такие регионы, как Татарстан, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Кубань, Урал, Дон, Дальний Восток, город Калининград. В ходе презентации книги коллеги автора заявили, что ему удалось умело проанализировать и смоделировать различные ситуации, исходя из динамики текущих «антиимперских» настроений населения РФ и его отношения к Москве.

Судя по отзывам участников презентации, в книге Никоноров пришёл к выводу о том, что опасения относительно сепаратистских настроений «имеют реальную почву». А стимулировать их возникновение может не только политическая ситуация в стране, но и экономические показатели развития государства.

Напомним, в феврале жительница алтайского села получила условный срок за призыв отделить Сибирь от РФ.