Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России», сообщил корреспонденту Сиб.фм 18 октября представитель «Почты России» в Сибири Антон Калтыгин.

15 октября в эфире федерального телеканала в 1201-м тираже «Русского лото» кроме денежных призов организаторы лотереи разыграли 25 квартир. Один из выигрышных билетов был приобретён в отделении «Почты России» в Новосибирской области.

По словам Антона Калтыгина, победитель может либо выбрать квартиру, либо получить вместо неё 1,5 млн рублей.

«Кто выиграл и знает ли он про свой выигрыш, мы не знаем, — пояснил Антон Калтыгин корреспонденту Сиб.фм. — Результаты объявляют организаторы лотереи. И, скорее всего, победитель будет связываться с ними, потому что это крупный выигрыш».

Калтыгин отметил, что в государственной лотерее жители Сибири выигрывают нередко. По его словам, за прошедший месяц было несколько выигрышей.

«Кстати, в этом же тираже (1201 — прим. Сиб.фм) одновременно с жителем Новосибирской области точно такую же квартиру выиграл человек из Алтайского края. Не так давно выигрывали миллион в Томске. Это я говорю о тех, кто купил билеты на почте», — сказал он.

Напомним, в феврале неизвестный житель Новосибирска сыграл в «Гослото» и стал обладателем суперприза — почти 8 млн рублей.