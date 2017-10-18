 

Жительница Томской области получила реальный срок за неуплату алиментов сыну

 18 октября, 09:20
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Жительница Томской области получила реальный срок за неуплату алиментов сыну
Фото с сайта pixabay.com

В Томской области мать семилетнего сына отсидит 20 месяцев в колонии за то, что не выплачивала ребёнку алименты, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры 18 октября.

Мировой судья судебного участка Верхнекетского района признал местную жительницу виновной по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей»).

По версии обвинения, с 19 января по 4 июня женщина вопреки судебному решению не выплачивала деньги на содержание своего семилетнего ребёнка.

Отмечается, что в августе 2016 года за неуплату алиментов она привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). А в марте 2017 года её осудили за нарушение части 1 статьи 157 УК РФ к лишению свободы условно.

Работать женщина не хотела и от предлагаемых вакансий отказывалась. Из-за злоупотребления спиртными напитками не проходила перерегистрацию в местном центре занятости населения, поэтому её сняли с учёта и лишили социальных выплат. Самостоятельно какие-либо меры к погашению задолженности перед своим малолетним сыном она не принимала.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в мае суд приговорил жительницу Забайкальского края к 10 месяцам исправительных работ за долги по алиментам несовершеннолетнему сыну.

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