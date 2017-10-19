Адвокаты новосибирского экс-губернатора Юрченко уверены в оправдательном приговоре

Оглашение приговора бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко не уложилось в один день и продолжится 20 октября; адвокаты подсудимого уверены в оправдательном решении суда, сообщил корреспондент Сиб.фм 19 октября из зала суда.

19 октября Центральный районный суд Новосибирска приступил к оглашению приговора по уголовному делу в отношении Василия Юрченко. Он обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба в 17,7 млн рублей компании «ГазТрансКом», 100 % акций которой принадлежат области, путём распоряжения о продаже земельного участка на Чаплыгина, 54 по заниженной цене. Прокуратура запросила в качестве наказания для него четыре года лишения свободы.

Перед началом вынесения приговора и в перерывах Василий Юрченко отказался давать журналистам преждевременные комментарии. На протяжении всего судебного заседания он сохранял на лице спокойную улыбку.

В перерыве адвокаты экс-губернатора Игорь Шурпик и Александр Балян охарактеризовали форму приговора как очень странную, не соответствующую ни статье 305, ни статье 307 уголовно-процессуального кодекса РФ, в которых прописан порядок оправдательного и обвинительного приговора. Поэтому по форме приговора нельзя сделать предварительных выводов, каким будет окончательный вердикт. Но адвокаты настроены оптимистично.

«Защита всегда рассчитывает только на оправдание, — заявил корреспонденту Сиб.фм Игорь Шурпик. — Мы собрали максимум доказательств его невиновности».

В начале оглашения приговора судья зачитала, что подсудимый «признан совершившим умышленное преступление». По мнению адвокатов, некоторые СМИ неверно трактовали эти слова.

«Они были ошибочно восприняты как признание подсудимого виновным, — прокомментировал Шурпик. — Но это означает, что суд вначале давал оценку тому, что было исследовано в судебном заседании: показания, обвинение. И она (судья — прим. Сиб.фм) сейчас перечисляет, что именно было в судебном заседании. Сам вердикт будет позже. Она назвала номера статей и документов — это то, что было предоставлено в качестве подтверждения вины со стороны прокуратуры.

Нами всё это опровергнуто от начала и до конца. И мы не рассчитываем — мы уверены в оправдательном приговоре.

Даже если не случится в этом суде, случится в следующем суде — апелляционном или кассационном. Но решение будет оправдательное».

Оглашение приговора Василию Юрченко продолжится 20 октября в 9:30 в Центральном районном суде.

«Визуальный анализ толщины стопки листов, зачитанной и оставшейся, говорит о том, что оглашение может закончиться завтра к вечеру. А может и не закончиться», — резюмировал на своей странице в соцсети Facebook общественник Андрей Гладченко.

Напомним, 6 сентября экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко заявил на последнем слове, что группа защищавших его адвокатов сумела доказать «сфальсифицированность дела и полную безосновательность предъявленного обвинения».