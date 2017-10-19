 

Четыре человека отравились газом во время рыбалки в Хакасии

 19 октября, 15:46
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Четыре человека отравились газом во время рыбалки в Хакасии
Фото с сайта wikimedia.org

Следователи в Хакасии выясняют обстоятельства гибели четверых человек, тела которых были обнаружены на берегу реки Таштып в салоне автомобиля УАЗ, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения регионального следкома.

Погибшими оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 56 до 73 лет. По предварительным данным следствия, 14 октября эта группа выехала к реке для рыбалки.

Через трое суток их тела были найдены лежащими в автомобиле. По заключению медиков, смерть наступила в результате острого отравления угарным газом. При осмотре машины был обнаружен баллон с пропаном объёмом в 25 литров, редуктор баллона находился в положении «открыто».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». С целью установления точной причины гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, в июле в Кемеровской области от отравления газом погибли сразу четыре человека — спустившийся в домашний погреб 75-летний пенсионер, а затем прибывшие спасать его трое сотрудников МЧС.

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