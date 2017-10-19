Пожарные эвакуировали 450 человек из красноярского колледжа из-за аварии в подвале

Фото из группы «Подслушано ККОТиП» в соцсети «Вконтакте»

В Красноярске студенты и педагоги эвакуировались из-за аварии в подвале колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, которую очевидцы приняли за пожар, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 октября из сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС Роман Донцев.

Сообщение о происшествии поступило в 8:27, в это время в колледже шли занятия. Сотрудники МЧС эвакуировали 450 человек, из них 150 — персонал. Никто не пострадал.

«В подвале колледжа прорвало трубу, вода попала на известь, которая там хранилась. Произошла термическая реакция и начали выделяться дым и газ, которые очевидцы приняли за пожар», — рассказал Роман Донцев.

Напомним, что в октябре на территории новосибирского завода «Сибсельмаш» произошло возгорание: внутри горящего склада находились кислородные баллоны.