 

Бывший наблюдатель миссии ООН в Африке стал спикером заксобрания Красноярского края

 19 октября, 12:30
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Бывший наблюдатель миссии ООН в Африке стал спикером заксобрания Красноярского края
Дмитрий Свиридов, фото с сайта sobranie.info

Депутаты законодательного собрания Красноярского края выбрали новым председателем парламента 47-летнего единоросса Дмитрия Свиридова, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения пресс-службы собрания.

Конкурентами Свиридова в борьбе за пост спикера стали представитель ЛДПР вице-спикер собрания Алексей Кулеш и представитель партии «Патриоты России» Иван Серебряков. По итогам тайного голосования канидат-единоросс набрал 38 голосов, претендент от либерал-демократов — восемь, два голоса достались Серебрякову, один бюллетень был заполнен против всех кандидатов.

На официальном сайте заксобрания края сообщается, что Дмитрий Свиридов родился в городе Белово Кемеровской области, окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности «инженер-электромеханик». С 1992 по 2004 годы служил офицером военно-морского флота РФ, имеет звание капитана второго ранга. В конце 90-х годов в течение трёх лет являлся наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре.

С 2004 года Свиридов работал в структуре заполярного филиала горно-металлургического комбината «Норильский никель». Получил специальность экономиста-менеджера в Национальном открытом институте России.

Награждён медалями «За отличие в военной службе» второй и третьей степени, медалью ООН за образцовое выполнение обязанностей в составе корпуса наблюдателей, имеет почётное звание «Кадровый работник заполярного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“».

Напомним, прежний спикер заксобрания Александо Усс, возглавлявший его около 19 лет подряд, в конце сентября был назначен врио губернатора Красноярского края.

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