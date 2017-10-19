Новосибирский общественник пожаловался на арт-объект в центре города

Активист пожаловался на арт-объект «Арка», который стоит в сквере возле новосибирского оперного театра после фестиваля ландшафтных дизайнеров «Ленд-арт Сибири», узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения организации общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Руководитель движения Ростислав Антонов обратился в прокуратуру и попросил провести проверку по факту ненадлежащего содержания мэрией арт-объекта. По его мнению, «Арка» «рассохлась и разрушилась», поэтому представляет опасность для людей, которые проходят под ней. Фестиваль «Ленд-арт Сибири» проходил в Новосибирске в июне при поддержке мэрии города.

Фото предоставлено «Гражданским патрулём»

«Если подождать ещё несколько дней, когда на ветхую конструкцию ляжет снег, а потом и лёд, то можно будет говорить не об административной ответственности, которую уже мэрия себе заработала, но и об уголовной, поскольку конструкция эта рухнет кому-нибудь на голову», — рассказал Ростислав Антонов.

Напомним, что в сентябре общественники потребовали привести территорию возле новосибирского автовокзала в порядок; они направили жалобы в Роспотребнадзор, МЧС и мэрию.