Приморский писатель предложил спасти дом рок-поэтессы Янки Дягилевой в Новосибирске

Писатель из Приморья Василий Авченко, побывав проездом в Новосибирске, призвал спасти от сноса деревянный дом, в котором жила известная рок-поэтесса Янка Дягилева, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения Авченко на его странице в социальной сети Facebook.

По словам писателя, после того как его новосибирские друзья рассказали о том, что дом Дягилевой, расположенный на углу улиц Ядринцевской и Шамшиных, скоро будет снесён, он решил помочь сохранить его. Авченко предложил организовать сбор подписей в поддержку идеи обустройства музея сибирского рока в этом строении.

«С одной стороны — это кусочек старого города. С другой (с главной) — дом, в котором жила Янка Дягилева. Для Новосибирска — безусловный „гений места“, но это фигура далеко не локального, не сибирского значения. Общероссийская (или даже „всесоюзная“) и, не побоюсь этого слова, культовая. В перспективе, по-хорошему, в этом домике мог бы появиться музей русского рока, или музей сибирского панка, как угодно, — вот вам и ещё одна точка туристического Новосибирска», — написал Авченко.

Он пояснил, что в ближайшее время новосибирским властям будет направлено письмо с предложением ни в коем случае не допускать сноса дома Дягилевой. Также он обратился к своим подписчикам поддержать идею сохранения здания, подписываясь в комментариях к его сообщению.

«Тут, помимо всего другого, важен и такой момент: представляется, что Янка, ушедшая из жизни в поворотном 1991-м, может в наши расколото-баррикадные времена стать фигурой объединяющей, примиряющей», — заключил писатель.

Напомним, в сентябре в Новосибирске в пятый раз прошёл музыкально-поэтический фестиваль «Янкин день», посвящённый памяти Янки Дягилевой.