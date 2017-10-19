Прокуратура оштрафовала новосибирскую библиотеку за доступ к информации о наркотиках

Библиотека имени Владимира Даля в Новосибирске оштрафована на 20 тысяч рублей, после того как прокуратура обнаружила в ней нарушение закона о защите детей от вредной информации, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения надзорного ведомства.

Проверка была проведена прокуратурой Железнодорожного района, было выявлено, что в библиотеке, открытой в том числе и для детей, свободно можно выйти в интернет и получить доступ к материалам, признанным судом экстремистскими. Также никаких ограничений не было установлено для поиска информации о продаже наркотических средств и психотропных веществ.

Законодательство о противодействии экстремизму предполагает, что в публичных местах, где могут оказаться дети, доступ к опасной для них информации должен быть ограничен, в том числе и в интернете. В результате по факту нарушения было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ («Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

Помимо штрафа, наложенного на библиотеку, руководителям учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в августе 2014 года томские наркополицейские закрыли интернет-магазин наркотиков «Джанго освобождённый».