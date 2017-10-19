Прокуратура выявила хищение 78 млн рублей в омском банке СИБЭС

Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества в банке СИБЭС, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения ведомства.

Информация о возможных нарушениях поступила в прокуратуру из Центробанка РФ, после того как весной 2017 года у СИБЭС была отозвана лицензия. Надзорное ведомство провело проверку и нашло подтверждение данным ЦБ.

Были выявлены факты выдачи подозрительных кредитов с 1 февраля по 7 марта, то есть незадолго до отзыва лицензии. При этом кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам, содержащим недостоверные данные.

Так, в частности, доходы заёмщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заёмщики имели негативную кредитную историю.

Выяснив, что в результате противоправной деятельности менеджмента банка ему был нанесён ущерб на сумму 78 млн рублей, прокуратура направила собранные материалы в следственные органы для решения вопроса о наличии признаков преступления. По данному факту следкомом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы.

Напомним, в марте новосибирский суд приговорил управляющего местным филиалом Промышленно-строительного банка к 9,5 года тюрьмы за хищение более 1,1 млрд рублей путём выдачи кредитов убыточным фирмам.