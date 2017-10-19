Сибирские пользователи нового мобильного приложения смогут заработать на макулатуре

Новосибирская компания «Сырьевая альтернатива» разработала мобильное приложение, которое поможет избавиться от макулатуры и при этом заработать деньги, рассказала корреспонденту Сиб.фм представитель компании Алёна Постоялко 19 октября.

Мобильное приложение «Зарабатывай на макулатуре» действует в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях.

«Любой сотрудник офиса может в один клик избавиться от накопившихся в кабинете архивов, не отвлекаясь при этом от своей работы, — пояснила Алёна Постоялко. — Это единственное приложение, которое даёт возможность получить бесплатные услуги по утилизации макулатуры и при этом дополнительный доход.

Главное, что таким образом удаётся очистить город от ненужного мусора, да ещё и значительно сохранить природные ресурсы.

Вся та бумага, которую мы обычно выбрасываем, может быть собрана, отсортирована и направлена заводам на переработку, где в дальнейшем из неё будет произведена новая продукция, такая как эковата, гофрокартон, туалетная бумага, салфетки».

В описании приложения указано, что стоимость макулатуры — 5 рублей за килограмм, компания организует вывоз от 100 килограммов и готова помочь в уничтожении секретных архивов.

Алёна Постоялко добавила, что в приложении предусмотрены специальные sms-уведомления, благодаря которым можно узнать, на каком этапе исполнения находится заявка, а также вес собранной макулатуры и сумму к расчёту.

Стоит отметить, что мобильное приложение «Зарабатывай на макулатуре» уже доступно к скачиванию на Play Маркет.

Напомним, в июне новосибирским водителям стало доступно мобильное приложение для поиска парковочных мест.