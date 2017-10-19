Спецназ Росгвардии успокоил около 90 подвыпивших вахтовиков в поезде до Новосибирска

Транспортной полиции пришлось привлекать спецподразделения Росгвардии, чтобы утихомирить несколько десятков нетрезвых вахтовиков в пассажирском поезде «Нерюнгри — Новосибирск», узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Инцидент произошёл 18 октября, когда на станции Тында в поезд сели около 90 мужчин. Пассажиры находились в состоянии опьянения, продолжали употреблять спиртное уже в вагонах, нарушали общественный порядок и игнорировали требования проводников.

Поездная бригада сигнализировала о происходящем в дежурную часть забайкальского линейного управления МВД. Для наведения порядка на ближайшей станции в поезд подсели сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии.

С появлением силовиков конфликтная ситуация была урегулирована, наиболее активные правонарушители были установлены и привлечены к административной ответственности. Десять вахтовиков по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и доставлены для дальнейшего разбирательства в отделение полиции.

Там в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Виновным может грозить арест на срок до 15 суток.

Напомним, в Омске перед судом предстанет страдающий шизофренией пассажир поезда «Барнаул — Москва», который едва не зарезал спящего соседа по купе.