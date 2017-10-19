 

Суд рассматривает обвинения в адрес бывшего губернатора Новосибирской области Юрченко

 19 октября, 10:24
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Суд рассматривает обвинения в адрес бывшего губернатора Новосибирской области Юрченко
Фото с сайта ngs.ru

Центральный районный суд Новосибирска начал выносить приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, сообщил корреспондент Сиб.фм 19 октября из зала суда.

6 сентября завершился судебный процесс по «делу Чаплыгина, 54», в котором бывший губернатор Юрченко обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба областному бюджету путём распоряжения о продаже земельного участка по заниженной цене.

Василий Юрченко заявил на последнем слове, что группа защищавших его адвокатов сумела доказать «сфальсифицированность дела и полную безосновательность предъявленного обвинения».

Экс-губернатору предъявили обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Прокуратура запросила в качестве наказания для чиновника четыре года лишения свободы.

По версии обвинения, в 2010 году Василий Юрченко, занимавший на тот момент должность первого замгубернатора Новосибирской области, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершённого строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Отмечается, что эти объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100 % акций которой принадлежат Новосибирской области.

Сторона обвинения настаивала на том, что Юрченко дал указание продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при реальной оценке 40,4 млн рублей. В результате «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области был нанесён ущерб в размере 4,3 млн рублей, из них 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Василий Юрченко был отправлен в отставку с поста губернатора 18 марта 2014 года. Суд начал рассматривать «дело Чаплыгина, 54» по существу 18 декабря 2015 года.

Напомним, 17 октября Центральный районный суд Новосибирска должен был выносить приговор Юрченко. Однако дату оглашения судебного решения перенесли на два дня.

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