 

ТГУ научился подыскивать себе подходящих абитуриентов в соцсетях

 19 октября, 15:31
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ТГУ научился подыскивать себе подходящих абитуриентов в соцсетях
Фото с сайта ТГУ

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) создали программу, которая помогает с помощью социальной сети «ВКонтакте» выбрать среди школьников старших классов наиболее подходящих для обучения в вузе, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения на сайте университета.

Программа была опробована во время летней приёмной кампании 2017 года, с её помощью лингвисты, философы и программисты вуза искали школьников с ярко выраженным интересом к гуманитарным наукам. Точность метода оказалась высокой — 82 % абитуриентов, выбранных программой, подтвердили свои способности в реальности.

Программа проанализировала подписки на тематические сообщества 126 тысяч школьников из Сибирского федерального округа, в итоге было выявлено около 9 тысяч гуманитариев. Специалисты ТГУ связались с пользователями соцсети и предложили им поступить в томский вуз.

Правда, при этом только 900 человек проявили интерес к поступлению в ТГУ, всего 199 из них подали заявления и лишь 56 поступили в вуз. Среди них оказались абитуриенты из 22 населённых пунктов Сибири, представители которых ранее в Томском гомуниверситете не обучались.

«Показатели абитуриентов, найденных и приглашённых через соцсеть, оказались немного выше, чем у привлечённых другими способами: средний балл аттестата выше на 0,15, средний балл ЕГЭ — на 12, количество медалистов и отличников — на 5 %. Также мы обратили внимание, что эти ребята в большей степени готовы и хотят учиться именно в ТГУ. Так в среднем только 18 % из всех абитуриентов-гуманитариев, подавших заявление, успешно поступают в наш университет, а из найденных с помощью нашей программы — 28 %», — рассказал руководитель исследовательской группы Артём Фещенко.

В 2018 году томские специалисты планируют улучшить методику поиска абитуриентов в соцсетях и дополнить её алгоритмами выявления наиболее одарённых в естественнонаучном и физико-математическом направлении.

Напомним, в июле Томский государственный университет впервые принял документы у 13-летнего абитуриента — мальчик из Якутии захотел стать химиком.

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