 

Томский университет первым среди российских медвузов получил лицензию на производство лекарств

 19 октября, 13:52
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Томский университет первым среди российских медвузов получил лицензию на производство лекарств
Фото с сайта pixabay.com

Сибирский государственный медицинский университет получил лицензию от министерства промышленности и торговли России; это позволит вузу изготавливать малые партии лекарств для клинических исследований, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения пресс-службы СибГМУ.

Ректор университета Ольга Кобякова отметила, что до этого образцы препаратов для клинических исследований могли выпускать только фармацевтические производители.

«Мы стали первым и пока единственным в России медицинским университетом, который получил такой документ. Теперь мы самостоятельно можем производить малые партии лекарственных средств для клинических исследований», — прокомментировала Ольга Кобякова.

В пресс-службе отметили, что в центр внедрения технологий СибГМУ начали поступать запросы от научно-исследовательских центров и лабораторий Томска, Новосибирска и других городов России на производство опытных образцов лекарств для клинических исследований.

Напомним, что в апреле 2015 года российский гуманитарный научный фонд поддержал проект профессора Сибирского медуниверситета (СибГМУ) Николая Ильинских по выявлению генов, определяющих предрасположенность человека к осёдлости или миграциям.

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