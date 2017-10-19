Синоптики рассказали, что в Новосибирской области пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, и будет ветер; 22 октября ожидается похолодание, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 октября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью 20 и 21 октября температурный фон составит +1...+5 °С, днём он поднимется до +5...+11 °С. Температура воздуха понизится 22 октября до 0...+5 °С ночью, и +2...+7 °С днём.

«Погода будет определяться перемещением циклона и атмосферных фронтов из районов Казахстана. Ближайшие дни ознаменуются осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег ночью с тенденцией на ветер, порывы которого могут усиливаться до 15-20 метров в секунду. Туман, подобный сегодняшнему, маловероятен», — рассказал Ренад Ягудин.

Напомним, 11 октября гидрометцентр сделал прогноз погоды в Новосибирской области на вторую декаду октября.