Участник красноярских алюминиевых войн обвинил Запад во всплеске криминала в 90-е годы

Бывший совладелец Красноярского алюминиевого завода и активный участник так называемых «алюминиевых войн» Анатолий Быков обвинил страны Запада в разгуле криминала в 1990-е годы, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из интервью предпринимателя для интернет-портала Krasnews.com.

Быков рассказал, что в данный момент пишет книгу, которая посвящена 90-м годам и будет называться «Как это было». Предприниматель пообещал, что в книге появится та информация, которой владеет только он, и которая «вряд ли есть даже в тех органах, которые самые у нас знающие».

«Я хочу сказать, что это тоже не без участия Запада было, когда всю молодёжь России стравили между собой. Всю молодёжь по всем городам и сёлам, регионам и краям. Везде шла междоусобная война. Между здоровой молодёжью, здравой молодёжью, бывшими спортсменами, спортсменами», — вспомнил предприниматель.

Он также обвинил в бездействии российские правоохранительные органы. По мнению Быкова, часть криминальных событий силовики должны были бы вовремя пресечь.

«Те люди, которые в погонах, они в то время не знали, с какой стороны подойти. Им было удобно наблюдать, как из одних были покойники, а из других были преступники. Это на моих глазах. Их бездействие превращало их в соучастников. Я это с полной ответственностью говорю, они многие вещи знали, которые они могли предотвратить», — заявил автор будущей книги.

Напомним, в конце сентября Анатолий Быков, судимый за организацию заказного убийства, с большим отрывом победил в интернет-голосовании за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края. 18 октября полиция объявила в розыск племянника предпринимателя — депутата красноярского городского совета Валерия Быкова, обвиняемого в мошенничестве с бюджетными субсидиями.