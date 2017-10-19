Швейцарские учёные нашли в Туве курган с возможно сохранившейся внутри органикой

Группа учёных из Швейцарии, которая последние три года работает на археологических раскопках в Туве, обнаружила раннескифский курган и предполагает, что внутри него могла сохраниться органика, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения ТАСС.

О находке, сделанной в так называемой Долине царей, рассказал президент Русского географического общества (РГО) министр обороны РФ Сергей Шойгу. Швейцарские учёные предложили российским коллегам провести исследование кургана совместно.

По словам Шойгу, предположение о сохранившейся в захоронении органике основано на том, что курган с одной стороны прилегает к заболоченной местности, а с другой — к району вечной мерзлоты. В РГО уточнили, что речь идёт о большом кургане, который ещё не получил официального названия.

Шойгу также рассказал о том, что географическое общество начнёт более системную работу на берегах Енисея на стыке территорий Тувы, Хакасии и Красноярского края — а именно в зоне, которая была затоплена после строительства Саяно-Шушенской ГЭС.

Он пояснил, что летом после сброса воды из водохранилища Енисей возвращается в пределы своего старого русла на протяжении до 300 километров. В этой зоне, богатой следами древней культуры, изучено только около 15 % территории.

Напомним, в начале октября стало известно, что экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт- Петербурга обнаружила в Туве уникальные ювелирные украшения из каменного угля.