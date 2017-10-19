 

Швейцарские учёные нашли в Туве курган с возможно сохранившейся внутри органикой

 19 октября, 07:51
были упомянуты
подходящие темы
Швейцарские учёные нашли в Туве курган с возможно сохранившейся внутри органикой
Сергей Шойгу на раскопках в Туве, фото с сайта volunteer.rgo.ru

Группа учёных из Швейцарии, которая последние три года работает на археологических раскопках в Туве, обнаружила раннескифский курган и предполагает, что внутри него могла сохраниться органика, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения ТАСС.

О находке, сделанной в так называемой Долине царей, рассказал президент Русского географического общества (РГО) министр обороны РФ Сергей Шойгу. Швейцарские учёные предложили российским коллегам провести исследование кургана совместно.

По словам Шойгу, предположение о сохранившейся в захоронении органике основано на том, что курган с одной стороны прилегает к заболоченной местности, а с другой — к району вечной мерзлоты. В РГО уточнили, что речь идёт о большом кургане, который ещё не получил официального названия.

Шойгу также рассказал о том, что географическое общество начнёт более системную работу на берегах Енисея на стыке территорий Тувы, Хакасии и Красноярского края — а именно в зоне, которая была затоплена после строительства Саяно-Шушенской ГЭС.

Он пояснил, что летом после сброса воды из водохранилища Енисей возвращается в пределы своего старого русла на протяжении до 300 километров. В этой зоне, богатой следами древней культуры, изучено только около 15 % территории.

Напомним, в начале октября стало известно, что экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт- Петербурга обнаружила в Туве уникальные ювелирные украшения из каменного угля.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.

Тёплая русская глухомань

 13 октября, 16:44 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 2 октября, 11:02 • интервью

Ленин как явление

Литературный критик и писатель Лев Данилкин — о различии фигур Ленина и Сталина и роли Крупской, которую ещё нужно понять.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    