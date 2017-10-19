Житель Барнаула представлялся сотрудником ФСБ и похищал деньги

В городе Барнауле Алтайского края местный житель, представляясь сотрудником ФСБ и других силовых ведомств, похищал деньги, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения пресс-службы регионального управления ФСБ.

Мужчина обещал людям помочь с решением вопросов, связанных с «финансовыми спорами граждан». Деньги, которые он забирал, якобы предназначались для сотрудников МВД и ФСБ. Потерпевшими стали два человека. Общая сумма ущерба — более 110 тысяч рублей.

Ведомство отмечает, что подозреваемый никогда не служил в силовых ведомствах, но был уволен из Управления судебного департамента в Алтайском крае.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в сентябре оперативники ФСБ задержали троих жителей Томска, подозреваемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и патронов к нему.