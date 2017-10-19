Жители Новосибирска смогут стать потенциальными донорами костного мозга

Акция по пополнению национального регистра потенциальных доноров костного мозга пройдёт в Новосибирске 20 и 21 октября, узнал корреспондент Сиб.фм 19 октября из сообщения организаторов.

Организаторы акции — участники проекта «Отражение». Она пройдёт при поддержке благотворительного фонда AdVita в лаборатории «Инвитро» на улице Зыряновская, 55. 20 октября с 7:30 до 20:00, а 21 октября с 8:00 до 15:00.

Донор должен быть в возрасте от 18 до 45 лет. Ему предстоит заполнить анкету и сдать девять миллилитров крови из вены.

В Национальном регистре числятся 1 212 потенциальных доноров костного мозга из Новосибирска, в 2016 году местный житель впервые стал реальным.

«Из-за небольшой численности национального регистра почти все неродственные трансплантации костного мозга в России проводятся от иностранных доноров. Поиск донора за рубежом дорог и не всегда эффективен — так, для представителей некоторых народов России вероятность найти полностью совместимых доноров в иностранных регистрах низка в силу генетических различий между нациями», — сказано в сообщении.

«Отражение» — проект стипендиальной программы благотворительного фонда Владимира Потанина. Его участники стремятся увеличить список национального регистра потенциальных доноров костного мозга. Он существует полтора года.

Пересадка костного мозга позволяет спасать людей с онкологическими, гематологическими и генетическими заболеваниями, когда другие варианты лечения не эффективны или невозможны. Необходима высокая степень тканевой совместимости у донора и реципиента.

Национальный регистр — это база данных, объединяющая информацию о потенциальных донорах, которые согласны добровольно пожертвовать стволовые клетки пациентам, нуждающимся в трансплантации костного мозга.

Напомним, что в апреле фонд «Защити жизнь» провёл IX благотворительный аукцион «Радость жизни» в Новосибирске: вырученные деньги пошли на лечение онкобольных детей.