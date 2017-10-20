Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок, узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского ГУ Банка России.

Акция «Неделя приёма монеты» будет проходить в Новосибирской области с 23 по 28 октября, в этот период банки будут принимать мелкие металлические деньги и обменивать их на банкноты.

Как рассказала заместитель начальника сибирского управления Банка России Лариса Галкина, некоторые банки при выполнении условий акции выдадут участникам памятные монеты номиналом 25 рублей, выпуск которых был приурочен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Условия акции — количество мелочи, которое нужно принести, чтобы получить „футбольную“ монету, перечень офисов и дни приёма в каждом офисе — необходимо уточнить непосредственно в банке, где человек планирует обменять монеты», — сообщила сотрудница пресс-службы Банка России.

По словам Галкиной, поводом для акции послужил тот факт, что большинство монет не используются при расчёте, так как «оседают в карманах или копилках». По подсчётам специалистов, за 2016 год на руках у жителей Новосибирской области осталось 127 тонн металлических денег.

Для банков чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот. Однако срок службы металлических денег в среднем составляет 25 лет, тогда как у десятирублёвой купюры — меньше года.

Работники Центробанка отмечают, что в обороте находятся от четверти до половины выпущенных монет номиналом 1 рубль, и только 1-2 % 10-копеечных и 50-копеечных монет.

Как сообщает организатор, в Новосибирской области участниками акции стали 64 банковских офиса от 14 банков. Кроме того, «Неделя приёма монеты» пройдёт и в других регионах Сибири.

Напомним, в октябре стало известно, что новые банкноты появятся в Новосибирске через несколько месяцев.