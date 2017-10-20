 

Бюджетники района в Иркутской области не получали деньги из-за лишней зарплаты мэра

 20 октября, 17:53
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Бюджетники района в Иркутской области не получали деньги из-за лишней зарплаты мэра
Фото с сайта pixabay.com

Чунский районный суд Иркутской области вынес решение по иску прокурора, который потребовал взыскать с главы района полученную им лишнюю зарплату, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Служба государственного финансового контроля Иркутской области провела проверку и выяснила, что мэр Чунского района в 2015-2016 годах получил на 523 тысячи рублей больше, чем должен был.

«В результате с марта по октябрь 2016 года Чунское районное муниципальное образование не получало из областного бюджета субсидию на выравнивание бюджетной обеспеченности, что явилось причиной задолженности по выплате заработной платы работникам казённых учреждений трёх сельских поселений», — сказано в сообщении.

Суд удовлетворил гражданский иск прокурора и обязал мэра вернуть деньги в муниципальный бюджет. Согласно информации на сайте района, его мэром является Валерий Тюменцев. Он занимает эту должность с марта 2002 года.

Напомним, что в сентябре кандидат в мэры Красноярска пообещал на пять лет отказаться от зарплаты.

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