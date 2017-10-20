 

Десять работников стройки забрались на кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске

 20 октября, 11:26
Десять работников стройки забрались на кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

На стройке по улице Зорге, 10 работников забрались на строительный кран, требуя выплаты зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Причиной забастовки послужила задолженность работникам по заработной плате руководством. На месте находятся сотрудники полиции, телевидение и руководство группы компаний.

Сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков подтвердил, что на место выехали сотрудники полиции.

«Десять рабочих забрались на кран. Они требуют выплаты зарплаты. Пока это всё, что известно», — рассказал Михаил Бирюков.

В пресс-службе регионального следственного комитета корреспонденту Сиб.фм сообщили, что оперативно-следственная группа находится на месте, они «проводят мероприятия».

По информации подписчиков паблика, строящийся объект относится к группе компаний ПТК-30, чьи работники ранее выражали недовольство. Так, 20 июля на Затулинском жилмассиве строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. «Сибстрой» входит в ГК ПТК-30. Прокуратура организовала проверку организации после этого случая.

31 июля снова случилась забастовка: на этот раз жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30. 13 октября рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты.

Напомним, что в мае новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.

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