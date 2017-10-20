Директор новосибирской оперы Кехман останется в театре после отставки
20 октября, 12:27
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Владимир Кехман, фото с сайта novat.nsk.ru
Генеральный директор новосибирского оперного театра Владимир Кехман после увольнения останется в театре на должности художественного руководителя, сообщил 20 октября корреспонденту Сиб.фм главный режиссёр и исполняющий обязанности директора театра Вячеслав Стародубцев.
Ранее Владимир Кехман заявил, что уходит в очередной отпуск, после которого оставит должность; кадровые перестановки были запланированы на начало нового театрального сезона в сентябре.
Гендиректор Новосибирского государственного театра оперы и балета выходит из отпуска 20 ноября, чтобы передать дела исполняющему обязанности Вячеславу Стародубцеву.
Кехман официально покинет свой пост 3 декабря, в последний день его работы состоится гала-концерт с участием знаменитых оперных исполнителей.
«3 декабря у нас будет грандиозный гала-концерт с мировыми звёздами: Вероникой Джиоевой, Рене Папе и другими. Это станет для нас очень важным событием», —рассказал корреспонденту Сиб.фм Вячеслав Стародубцев.
Также Стародубцев подтвердил информацию о том, что Владимир Кехман продолжит работу в театре на должности художественного руководителя.
Кехман возглавил Новосибирский государственный театр оперы и балета в марте 2015 года после отставки прежнего директора Бориса Мездрича. Он потерял место из-за оперы режиссёра Тимофея Кулябина «Тангейзер», вызвавшей широкий общественный резонанс и протесты православных активистов.
Напомним, в октябре Сбербанк подал в суд на следователей, ведущих дело директора новосибирской оперы Кехмана.