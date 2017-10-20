Директор новосибирской оперы Кехман останется в театре после отставки

Кехман официально покинет свой пост 3 декабря, в последний день его работы состоится гала-концерт с участием знаменитых оперных исполнителей.

«3 декабря у нас будет грандиозный гала-концерт с мировыми звёздами: Вероникой Джиоевой, Рене Папе и другими. Это станет для нас очень важным событием», —рассказал корреспонденту Сиб.фм Вячеслав Стародубцев.



Также Стародубцев подтвердил информацию о том, что Владимир Кехман продолжит работу в театре на должности художественного руководителя.