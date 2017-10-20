 

Фестиваль «КСТАТИ» в Новосибирске расскажет о пользе научных открытий в повседневной жизни

 20 октября, 20:24
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Фестиваль «КСТАТИ» в Новосибирске расскажет о пользе научных открытий в повседневной жизни
Фото из группы фестиваля в соцсети Facebook

Популяризаторы науки продемонстрируют результаты последних открытий и достижений учёных в действии на фестивале «КСТАТИ» в Новосибирске, узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

Федеральный фестиваль «КСТАТИ. Революции в науке» пройдёт в Новосибирске с 25 по 29 октября.

Организатором выступил информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и мэрии Новосибирска.

«Задача фестиваля „КСТАТИ“ — инициировать диалог между учёными и жителями региона, вывести науку за пределы НИИ и лабораторий, познакомить людей с проблемами, которыми занимаются учёные, и объяснить, какое значение их открытия имеют для повседневной жизни», — поясил руководитель ИЦАЭ Новосибирска Кирилл Логинов.

В программе — открытые лекции и публичные дискуссии, научно-популярные шоу и кинопоказы, просветительская конференция «NB.Revolution» и театральная постановка «Science Drama». В частности, ряд мероприятий будет посвящён революции 1917 года, также гостям объяснят, почему не нужно бояться рака и ГМО-продуктов, популярно расскажут о «путешествиях во времени» и многом другом.

Кроме того, в программе фестиваля — концерт игры на терменвоксе. Этот инструмент придумал советский изобретатель Лев Термен. Звуки из него извлекаются путём свободного перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Правнук создателя — Пётр Термен — продемонстрирует возможности этого музыкального инструмента перед публикой.

В качестве экспертов приглашены российские учёные и популяризаторы науки — профессор Сколтеха и НИУ ВШЭ Михаил Гельфанд, руководитель Российского Агентства ИТЭР Анатолий Красильников, ведущая программы «Всё как у зверей» Евгения Тимонова и другие.

Фестиваль «КСТАТИ» — 10-й по счёту, но в Новосибирске проходит во второй раз. Вход свободный, однако на большинство мероприятий нужно зарегистрироваться заранее.

Напомним, в 2016 году на фестивале «КСТАТИ» в Новосибирске учёные дали научное объяснение существованию Белых Ходоков из «Игры престолов».

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