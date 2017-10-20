Интерпол помог найти в Иркутской области угнанную 14 лет назад иномарку из Владивостока

Сотрудники российского бюро Интерпола совместно с коллегами из Японии обнаружили в Иркутской области автомобиль Toyota Land Cruiser, угнанный во Владивостоке в 2003 году, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

Поиск машин, находящихся в федеральном розыске, проводился совместно с местной Госавтоинспекцией и экспертно-криминалистическим центром областного главка МВД. Установить факт угона иномарки удалось после того, как выяснилось, что номера агрегатов на ней оказались поддельными.

Сейчас обнаруженный автомобиль помещён на штрафплощадку и в ближайшее время будет возвращён прежним владельцам. Полиция принимает меры по розыску угонщиков.

Всего с начала 2017 года совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов в Иркутской области было выявлено более 160 автомобилей с изменёнными идентификационными номерами. Как минимум 45 из них находились в федеральном розыске, в данный момент значительная часть транспортных средств возвращена законным владельцам.

В иркутской полиции рекомендуют автолюбителям при покупке подержанных машин проверять их, используя официальные онлайн-сервисы ГИБДД, ФССП, ФТС, реестр залогов, данные банков и страховых компаний, реестр такси, а также расшифровку VIN. Деньги в счёт оплаты за автомобиль стражи порядка советуют передавать продавцам только после успешной постановки на учёт в ГИБДД.

Напомним, в начале 2013 года российские сотрудники Интерпола с помощью спутникового сигнала нашли в центре Красноярска украденные в Бельгии автомобили BMW.