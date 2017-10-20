 

Компания «Магнит» намерена купить сибирскую сеть магазинов

 20 октября, 13:41
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Компания «Магнит» намерена купить сибирскую сеть магазинов
Фото с сайта hillscorporation.com

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» объявил о покупке прав аренды площадей красноярского ООО «ЕТК», которое владеет магазинами в Красноярском крае и Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Континент Сибирь Online» 20 октября.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направлено ходатайство от ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого на покупку права аренды магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае и Хакасии. Ритейлер намерен приобрести 100 % долей в уставном капитале.

В случае если ФАС одобрит сделку, «Магнит» станет владельцем более 150 торговых точек и трёх гипермаркетов общей площадью более 62 тысяч квадратных метров.

В 1997 году в Красноярске открылся первый магазин сети «Красный Яр». На сегодняшний день эти магазины работают в Абакане, Железногорске, Дивногорске, Сосновоборске и Лесосибирске. Продуктовый дискаунтер «Батон» появился на красноярском рынке в ноябре 2015 года.

Напомним, в октябре СМИ сообщили о том, что «Магнит» планирует приобрести крупнейшую сибирскую торговую сеть — группу компаний «Холидей».

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