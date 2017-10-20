Красноярские учёные нашли способ синтезировать магнитные нанопорошки в плазме

Группа исследователей Института физики Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) разработала уникальную технологию управляемого синтеза магнитных нанопорошков из никеля и углерода, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения пресс-службы центра.

Получившиеся у красноярцев порошки с ядром из никеля и непроводящей ток углеродной оболочкой могут применяться для изготовления сердечников высокочастотных трансформаторов или ферромагнитных жидкостей с особыми свойствами. Композитные наночастицы исследователи получили путём распыления смеси никеля и углерода в плазме.

Вначале оба вещества переводятся в плазменное состояние, затем при охлаждении, углерод растворяется в никелевых кластерах, которые слипаются (коагулируют) до образования частиц. Когда эти частицы остывают до температуры в 700 °C, углерод выдавливается на их поверхность. По мере охлаждения частицы продолжают коагулировать, и на них конденсируется углерод из плазмы.

При этом оболочка никелевой частицы устроена сложным образом и не состоит из однородного углерода. Внутренний слой, прилегающий к никелевому ядру, — это карбид никеля (соединение никеля и углерода). Ближе к поверхности расположен слой, соответствующий по структуре алмазу, а самый верхний и наиболее толстый — графит. Меняя параметры плазменного синтеза, можно управлять толщиной этих слоёв, а, следовательно, и проводящими свойствами образующихся частиц.

В перспективе красноярские учёные, используя эту же технологию, намерены создать магнитные наночастицы с никелевым ядром, но с золотой или платиновой оболочками. Эти частицы смогут найти применение в медицине, химическом производстве и малой энергетике благодаря заданным характеристикам.

Напомним, в августе томские учёные предложили использовать металлические наночастицы для борьбы с микробами.