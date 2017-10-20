 

Красноярские учёные нашли способ синтезировать магнитные нанопорошки в плазме

 20 октября, 13:25
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские учёные нашли способ синтезировать магнитные нанопорошки в плазме
Ферромагнитная жидкость, отделённая стеклом от магнита, фото с сайта wikimedia.org

Группа исследователей Института физики Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) разработала уникальную технологию управляемого синтеза магнитных нанопорошков из никеля и углерода, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения пресс-службы центра.

Получившиеся у красноярцев порошки с ядром из никеля и непроводящей ток углеродной оболочкой могут применяться для изготовления сердечников высокочастотных трансформаторов или ферромагнитных жидкостей с особыми свойствами. Композитные наночастицы исследователи получили путём распыления смеси никеля и углерода в плазме.

Вначале оба вещества переводятся в плазменное состояние, затем при охлаждении, углерод растворяется в никелевых кластерах, которые слипаются (коагулируют) до образования частиц. Когда эти частицы остывают до температуры в 700 °C, углерод выдавливается на их поверхность. По мере охлаждения частицы продолжают коагулировать, и на них конденсируется углерод из плазмы.

При этом оболочка никелевой частицы устроена сложным образом и не состоит из однородного углерода. Внутренний слой, прилегающий к никелевому ядру, — это карбид никеля (соединение никеля и углерода). Ближе к поверхности расположен слой, соответствующий по структуре алмазу, а самый верхний и наиболее толстый — графит. Меняя параметры плазменного синтеза, можно управлять толщиной этих слоёв, а, следовательно, и проводящими свойствами образующихся частиц.

В перспективе красноярские учёные, используя эту же технологию, намерены создать магнитные наночастицы с никелевым ядром, но с золотой или платиновой оболочками. Эти частицы смогут найти применение в медицине, химическом производстве и малой энергетике благодаря заданным характеристикам.

Напомним, в августе томские учёные предложили использовать металлические наночастицы для борьбы с микробами.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 октября, 15:01 • статья

Нам просто нельзя опоздать ещё раз

Чем занимается Роспатент и благодаря каким заявкам Сибирский федеральный округ занимает четвёртое место по индексу инновационного развития в России.

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
 3 октября, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    