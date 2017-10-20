 

Мэр Новосибирска Локоть попросит врио губернатора Травникова вернуть городу часть НДФЛ

 20 октября, 11:21
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Мэр Новосибирска Локоть попросит врио губернатора Травникова вернуть городу часть НДФЛ
Фото Алёны Мартыновой

Глава Новосибирска Анатолий Локоть намерен встретиться с врио губернатора области Андреем Травниковым, чтобы обсудить бюджет и необходимость возвращения городу хотя бы 3 % от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам встречи с мэром 20 октября.

На встрече с журналистами мэр сообщил, что в настоящее время мэрия формирует бюджет на ближайшие три года. И уже очевидно, что на развитие Новосибирска и реализацию важных для города проектов не хватает средств в бюджете и без помощи «вышестоящих» бюджетов не справиться.

«Мы сегодня говорим о том, что почти невозможно развитие Новосибирска, развитие значимых проектов в социальной и транспортной сфере, развитие зелёных зон. Без поддержки вышестоящих бюджетов мы сегодня не можем этого делать, — подчеркнул Локоть. — У нас просто нет на это ресурсов.

Бюджет развития Новосибирска третий год подряд не превышает 900 млн рублей. Произошло это из-за известного решения трёхгодичной давности, когда была урезана доля распределения НДФЛ.

И с тех пор город регулярно, каждый год ощущает нехватку одного миллиарда рублей. И копится, и копится вот это недофинансирование. Мы испытываем серьёзные здесь трудности».

Анатолий Локоть заявил, что на слушаниях по поводу областного бюджета обратился к депутатам законодательного собрания с просьбой поддержать Новосибирск в этой ситуации и внести поправки в областной бюджет, выделив основные, на его взгляд, запросы горожан. Среди них он назвал строительство трёх новых школ, финансовую поддержку муниципальных перевозчиков, благоустройство дворовых территорий и ремонт дорог, в том числе частного сектора.

«Мы будем встречаться с врио губернатора Новосибирской области, — сказал мэр. — Будем, конечно, говорить о бюджете. Самое время об этом говорить. Если бы наши возможности были шире. Если бы доля НДФЛ и вообще структура налогов, которая поступает в распоряжение бюджета города, была выше, у нас больше было бы степеней и возможностей принятия решений. Конечно, так или иначе мы будем задевать и эти вопросы. Об этом говорим и с депутатами заксобрания. Мы готовы дать свою аналитику, своё видение, понимание этой проблемы.

На мой взгляд, 3 % — то, о чём можно говорить. Мы не ставим вопрос о 10 %. Сейчас это нереально.

Но обсуждать какие-то проценты возвращения — это бы во многом оздоровило ситуацию с бюджетом Новосибирска».

Напомним, в октябре 2014 года Владимир Городецкий после победы на выборах губернатора Новосибирской области предложил сократить отчисления от НДФЛ в пользу региона. 30 октября на сессии заксобрания области депутаты приняли законопроект о нормах отчислений от НДФЛ — муниципалитеты стали получать на 10 % меньше отчислений от НДФЛ. Для Новосибирска это означало потерю 3,5 млрд рублей.

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