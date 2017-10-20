Новосибирская полиция будет искать продавца краснокнижного попугая после публикации Сиб.фм

Сотрудники полиции в Новосибирске проведут проверку после публикации новости на Сиб.фм о продаже на сайте «Авито» гиацинтового ара, рассказал корреспонденту интернет-журнала 13 октября сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков.

Ранее гиацинтовый ара за 1,4 млн рублей был выставлен на продажу на новосибирском «Авито». Данный вид занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, в мире насчитывается порядка 6,5 тысячи особей.

Помимо попугая продавец предлагал приобрести детёнышей тигров, львов, каракалов и циветта, зелёную мартышку, розового какаду и нильского крокодила.

Корреспондент Сиб.фм направил запрос в департамент по охране животного мира Новосибирской области, начальник которого обратился в главное управление МВД по Новосибирской области. Он попросил найти человека, добывшего зверей, и возбудить уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

«Указанные виды диких животных занесены в Международную Красную книгу как „вид на грани исчезновения“, запрещены к добыче, не относятся к объектам охоты и рыболовства», — сказано в сообщении департамента.

С корреспондентом Сиб.фм связались сотрудники уголовного розыска и сообщили, что проводят доследственную проверку.

Напомним, что новосибирский суд запретил объявление о продаже филина в интернете.