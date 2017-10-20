Пять тигров вывезли без документов из Бурятии в Китай

Россельхознадзор Республики Бурятии получил требования прокуратуры за вывоз пяти живых тигров без карантина и документов о дезинфекции транспорта, другие вопросы вызвал бесконтрольный вывоз рыбы и молока, узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Бурятии.

Прокуратура наказала Россельхознадзор по Иркутской области и Республики Бурятии за вывоз пяти тигров за границу без должного оформления сопроводительных документов. Проверка установила, что в нарушение требований приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 Россельхознадзор не указывал на некоторых корешках ветеринарных сертификатов всю информацию.

«Например, в сертификате, выданном на экспорт из РФ тигров в количестве пяти голов, отсутствовали сведения о времени нахождения на карантине перед отъездом и дезинфекции транспортных средств», — сообщили в прокуратуре республики.

Сертификаты на экспорт рыбной продукции не содержали сведений о чистоте водоёма, где была выловлена рыба. Экспорт молочной продукции из РФ осуществлялся в неизвестном направлении — в сертификатах отсутствовали данные по условиям транспортировки, времени погрузки, стране назначения.

По данным официального сайта Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии, большинство проверок вывозимых товаров и животных из этого региона направляются в Китай.

Республиканская прокуратура внесла представление замруководителя Россельхознадзора в регионе, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в апреле кенгуру и капибара улетели на юг из Новосибирского зоопарка.